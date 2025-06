Paderno Dugnano a 17 anni uccide la famiglia | Procura chiede 20 anni

Un tragico caso scuote Paderno Dugnano: un ragazzo di soli 17 anni ha ucciso la famiglia, suscitando un acceso dibattito sulla sua reale condizione psicologica. La Procura sostiene che le aggravanti, come la premeditazione, debbano prevalere sulle attenuanti e sulla semi incapacità , chiedendo una pena esemplare di 20 anni. Il difensore, invece, invoca l’incapacità totale del giovane, basandosi sui riscontri degli esperti. La decisione finale chiarirà una delicata questione di giustizia e responsabilità .

La motivazione risiede nella teoria della Procura per cui le aggravanti, tra cui la premeditazione, debbano prevalere sulle attenuanti e sulla semi incapacità di intendere e di volere. Il difensore ha invece chiesto il proscioglimento dell'imputato per incapacità totale, sulla base delle rilevazioni effettuati da esperti sulla sua condizione psicologica.

