Paderno del Grappa escursionista trovato morto nel suo camper

Un tranquillo pomeriggio a Paderno del Grappa si è trasformato in un tragico enigma quando due escursionisti, notando la porta aperta di un camper, hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo. La scena ha rivelato un dramma improvviso e inaspettato che ha scosso la comunità vicentina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, confermando che la morte del 53enne di Solagna è avvenuta per cause naturali. La vicenda si prepara a svelare i dettagli dietro questa tragica scoperta.

Un camper fermo in sosta in un parcheggio di Paderno del Grappa, nel Vicentino, ha attirato l'attenzione di due escursionisti che, notando la porta aperta del mezzo, hanno fatto una tragica scoperta: all'interno del veicolo c'era il corpo senza vita di un uomo. Sul posto è stato chiamato il Suem 118 che ha constatato la morte dell’escursionista, un 53enne di Solagna (in provincia di Vicenza), dovuta a cause naturali. All’identificazione del cadavere si è arrivati risalendo dall’intestazione del camper. Da una prima ricostruzione, l'uomo era arrivato sul Monte Grappa per un'escursione in solitaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Paderno del Grappa, escursionista trovato morto nel suo camper

In questa notizia si parla di: grappa - camper - escursionista - paderno

Trovato cadavere in un camper a Crespano del Grappa, era lì da giorni: l’allarme da due escursionisti - Una scoperta sconvolgente scuote Crespano del Grappa: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno di un camper, dopo giorni di mistero e preoccupazione.

Paderno del Grappa, escursionista trovato morto nel suo camper; Tragedia sul Monte Grappa: escursionista trovato morto nel suo camper; Tragedia sul Monte Grappa: escursionista trovato morto nel suo camper.

Paderno del Grappa, escursionista trovato morto nel suo camper - Una volta rientrato dalla camminata sarebbe stato stroncato da un malore senza possibilità di chiedere ... Segnala tg24.sky.it

Escursionista 53enne trovato senza vita nel suo camper: sarebbe morto per cause naturali - PADERNO DEL GRAPPA (TV) – Questa mattina nel parcheggio denominato delle Meatte, due passanti hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un camper parcheggiato. Lo riporta nordest24.it