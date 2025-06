Paderno condannato a 20 anni il 17enne che sterminò la famiglia con 108 coltellate | La difesa | Sentenza inaccettabile

Una sentenza che ha scosso l’opinione pubblica: un 17enne condannato a 20 anni per un atroce omicidio familiare, con 108 coltellate. La difesa denuncia l’inaccettabilità della decisione, sottolineando il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. Il Tribunale per i minorenni opta per un percorso terapeutico in carcere, ma la questione rimane aperta: è giusto così o si sarebbe potuto fare di più?

Il Tribunale per i minorenni non riconosce il vizio parziale di mente: per il giovane previsto un percorso terapeutico in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Paderno, condannato a 20 anni il 17enne che sterminò la famiglia con 108 coltellate | La difesa: "Sentenza inaccettabile"

