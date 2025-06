Padela Palermo Fip Silver parla azzurro | avanti Stellato-Sussarello

Una giornata di trionfi azzurri al Fip Silver Mediolanum Padel Cup Palermo, ospitata al suggestivo Country Time Club di Mondello, ha acceso l’entusiasmo degli appassionati. Tra le protagoniste, Emily Stellato e Giulia Sussarello, stelle del panorama internazionale, hanno brillato superando senza fatica le avversarie spagnole. La loro vittoria, simbolo di forza e determinazione, anticipa un entusiasmante prosieguo del torneo, che promette ancora grandi emozioni. Domani, il palcoscenico è pronto a regalare nuove sorprese e successi italiani.

Roma, 27 giu. (askanews) – Giornata di successi azzurri al Fip Silver Mediolanum Padel Cup Palermo in corso al Country Time Club di Mondello, dove sono andati in scena gli ottavi di finale del torneo femminile e maschile. Tra le più attese, la coppia composta da Emily Stellato e Giulia Sussarello, vicecampionesse europee e bronzo mondiale nel 2024, che hanno superato senza problemi le spagnole MayoralGamez con un netto 6-2 6-0. Domani – ricorda una nota – Stellato e Sussarello troveranno nei quarti AlegreEsteban. Buona la prima anche per Giulia Dal Pozzo, giovane italo-sammarinese reduce dal Major Premier Padel di Roma giocato al fianco di Sara Errani.