Padel clamoroso in Spagna | il pubblico insorge e costringe a spostare il match su un altro campo – Video

Un episodio clamoroso scuote il mondo del padel in Spagna: un pubblico infuriato, tra urla e fischi, costringe a spostare un match di alto livello tra le stelle del Premier Padel Tour. La passione dei tifosi raggiunge l'apice, trasformando un evento sportivo in una vera e propria protesta. È uno spettacolo che lascia senza parole e che dimostra quanto il padel stia crescendo come fenomeno sociale e culturale nel paese. La scena di Valladolid farà parlare a lungo...

Urla, fischi, insulti e un emblematico “andiamo a Plaza Mayor”. Ha dell’incredibile quanto successo nella mattinata di venerdì 27 giugno a Valladolid, durante una tappa del Premier Padel Tour. Non di certo una partita tra amici, ma l’élite dello sport. Il pubblico ha costretto l’arbitro a sospendere il match femminile tra Claudia Fernández e Bea González contro Tamara Icardo e Marta Ortega. Nella tappa di Valladolid sono infatti presenti tre campi: quello di Plaza Mayor – il principale – che ha una capienza importante; più due secondari: Recoletos 2 e Recoletos 3, decisamente più piccoli. Il programma prevedeva una partita di quarti di finale femminile sul principale e una sul secondario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padel, clamoroso in Spagna: il pubblico insorge e costringe a spostare il match su un altro campo – Video

