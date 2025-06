Padel boom in Sicilia | prima in Italia per scuole e accademie e terza regione per numero di campi

La Sicilia si conferma la regina del padel in Italia, primeggiando per scuole e accademie e classificandosi terza regione per numero di campi. Un vero e proprio boom che testimonia come questo sport stia conquistando sempre più appassionati sull’isola. Secondo i dati forniti dalla Federazione Internazionale Padel in occasione del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, la crescita siciliana è ormai un fenomeno da raccontare e celebrare.

La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell’isola. Secondo i dati forniti appositamente dalla Federazione Internazionale Padel in occasione del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: padel - sicilia - italia - regione

Sicilia NextGen: da Abbate e Platania a Buscaino, il futuro del padel azzurro al Fip Silver di Palermo - La Sicilia si conferma un’eccellenza nel panorama del padel, con talenti come Abbate e Platania a guidare il futuro azzurro.

Trophy Tour: ecco dove e quando sarà possibile ammirare nella nostra regione i due trofei conquistati lo scorso anno dalle nazionali azzurre di tennis Se nel 2024 era stata solo la celebre insalatiera ad essere messa in nella mostra in tutta Italia, quest'anno ci Vai su Facebook

Padel boom in Sicilia, prima in Italia per scuole e accademie e terza regione per numeri di campi: +42% rispetto al 2022; Sicilia da record nel padel: la classifica delle regioni per club e campi, ecco perché piace; Padel boom, in Italia oltre 10 mila campi: Sicilia tra le prime dopo Lazio e Lombardia.

Sicilia da record nel padel: la classifica delle regioni per club e campi, ecco perché piace - Il presidente della federazione: "Cresce il numero dei praticanti e dei giovani di talento". balarm.it scrive

Il padel in Sicilia vola e triplica i suoi numeri - Corriere dello Sport - Con un aumento del 60% di campi da padel rispetto allo scorso anno, la Sicilia si pone ormai come la seconda regione italiana per numero di strutture e di campi ... Come scrive corrieredellosport.it