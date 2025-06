Padel a Grugliasco la seconda tappa piemontese del Promises FIP Tour 2025

Il Promises FIP Tour 2025 torna in Piemonte, questa volta al Palavillage di Grugliasco, per la seconda tappa piemontese del circuito dedicato ai giovani talenti del padel. Un evento ricco di emozioni, con Samuele Berra che conquista il titolo nell’Under 14 e i semifinali di Jacopo Battilani e Ludovico Marino nell’Under 16. Il torneo si conferma un palcoscenico di grandi promesse, lasciando il pubblico entusiasta e speranzoso per il futuro del padel italiano.

Titolo per Samuele Berra nell’Under 14 e semifinali per Jacopo Battilani e Ludovico Marino nell’Under 16 al Palavillage di Grugliasco dove si è tenuto il il Promises FIP Tour 2025 di padel. Secondo appuntamento piemontese per il Promises FIP Tour 2025. Dopo l’evento di maggio al K Padel & Tennis di Novara, il circuito della Federazione internazionale di padel riservato alle giovani promesse ha fatto tappa ancora in Piemonte, al Palavillage  di Grugliasco  (dal 19 al 22 al giugno). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tour - padel - grugliasco - piemontese

Padel, a Grugliasco la seconda tappa piemontese FIP Promises; Padel: conclusa la fase regionale di Serie C; Piemonte.

Football Moments Padel Tour: i campioni di calcio si sfidano per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Tutto è pronto per la quarta edizione del Football Moments Padel Tour, la manifestazione ... Come scrive quotidianopiemontese.it

Football Moments Padel Tour: tutto pronto per la 4° edizione! I campioni del calcio si sfidano per beneficenza - Juventus News 24 - Tutto pronto per la 4° edizione: i campioni del calcio si sfidano per beneficenza Si è tenuta questa mattina presso l’NH Hotel di Piazza Carlo Emanuele II 15 ... Si legge su juventusnews24.com