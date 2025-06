Özge Gürel star delle dizi turche | Amo l' Italia e mi piace cucinare la carbonara!

Scopri la storia di Özge Gürel, la star turca amata per le sue romcom, che tra una scena e l'altra si diletta in cucina, svelando il suo amore per l'Italia e la sua specialità: la carbonara e i ravioli al tartufo. Un talento poliedrico che ha conquistato il pubblico internazionale e si racconta all'Italian Global Series Festival, tra sogni, passioni e delizie culinarie. La sua vita è un inno alla gioia di vivere e alle emozioni autentiche.

"La mia specialità? I ravioli al tartufo!" L'amore per l'Italia e per la cucina, la recitazione scoperta per caso, la vita quotidiana con il marito: Özge Gürel si racconta all'Italian Global Series Festival. Özge Gürel è stata riempita d'amore all'Italian Global Series Festival. La Bridget Jones turca? Chissà, intanto è sicuramente la regina delle romcom made in Istanbul. Da noi sono state un successo dopo l'altro. Öykü Acar in Cherry Season - La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi, interamente disponibile su Mediaset Infinity dal 25 giugno), Nazl? P?nar in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay) e per quello di Ezgi?nal in Mr.