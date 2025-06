Ottolini DS Genoa | Vieira? Avuto lieve pensiero Esposito non facilita le cose

Il calciomercato del Genoa si anima con le parole di Ottolini, che non nasconde il suo interesse per Vieira e Pio Esposito. Il ds ligure ha fatto il punto su queste trattative, svelando dettagli e strategie future. Tra indiscrezioni e tentativi concreti, il club rossoblĂą sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa. Ma cosa riserverĂ il mercato? Scopriamolo insieme!

Ottolini parla di Vieira ma anche di Pio Esposito. Il primo era finito nella lista dell'Inter per il dopo Inzaghi, mentre sul secondo il Grifone aveva provato a fare un tentativo in prestito. PIO ESPOSITO – In collegamento da Alassio per Sky Sport Calciomercato l'Originale, il DS del Genoa Marco Ottolini. Il direttore sportivo della squadra ligure ha parlato di Francesco Pio Esposito, su cui lo stesso Grifone aveva chiesto informazioni qualora l'Inter avesse deciso di dare in prestito il ragazzo. Ma Pio resterĂ all'Inter. Ecco le parole di OttolinI: « Le sue prestazioni non aiutano a facilitare le cose, il Mondiale per Club è una manifestazione che mi piace davvero tanto perchĂ© mette a confronto stili e culture di calcio diversi ».