Ottavi di finale tutto quello che c' è da sapere | accoppiamenti date orari

L'emozione del calcio raggiunge il suo apice con gli ottavi di finale, dove le migliori 16 squadre si sfidano in incontri ad eliminazione diretta. Scopri accoppiamenti, date e orari per non perdere neanche un momento di questa fase cruciale, che promette spettacolo, sorprese e battaglie memorabili sul campo. Preparati a vivere ogni istante di questa spettacolare corsa verso i quarti!

Il torneo entra nel vivo: delle 32 squadre partecipanti sono rimaste in 16 a giocarsi la fase ad eliminazione diretta. Ecco tutte le partite in programma.

Internazionali d’Italia, Jannik Sinner torna agli ottavi di finale - Jannik Sinner si rialza e avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, dimostrando la sua forza da numero 1 del mondo.

Al terzo turno del Roland Garros Jannik si impone sul tennista ceco, che riesce a strappare solo 3 game al numero uno al mondo nell’arco di tre set Agli ottavi di finale sarà sfida contro Rublev #Tuttosport #sinner Vai su Facebook

Ottavi di finale, tutto quello che c'è da sapere: accoppiamenti, date, orari; Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere; Conosciamo le squadre degli ottavi di finale di Champions League.

Mondiale per Club 2025: ecco gli ottavi di finale, sarà Juve-Real Madrid

Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto guadagna e quanto vale il passaggio del turno - L'Inter si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 battendo 2-