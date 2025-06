Ostia un festival del cinema all’Idroscalo | Protagonisti dell’estate romana

Ostia si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura con il nuovo festival del cinema all’Idroscalo, un evento che promette di essere il protagonista indiscusso dell’Estate Romana. Un’iniziativa che unisce divertimento e arte, valorizzando il ruolo di Ostia come cuore pulsante della cultura capitolina. Ricco di proiezioni e incontri, il festival diventerà un punto di riferimento imperdibile: ecco perché non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa straordinaria manifestazione.

Ostia, 27 giugno 2025 – Il Presidente del X Municipio Mario Falconi in una nota esprime grande soddisfazione per il progetto del cinema all’idroscalo. “Il X Municipio, quale vero protagonista dell’Estate Romana, moltiplica i propri sforzi, anno dopo anno, grazie anche all’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, che con costanza, si è impegnato caparbiamente nella ricerca dei fondi necessari per la realizzazione di un Festival Del Cinema di grande impatto culturale dall’11 al 20 luglio all’Idroscalo. ” “ La scelta del luogo, l’Idroscalo, non è stata casuale: scelta difficile, ma da me immediatamente condivisa ed appoggiata in qualità di Presidente del Municipio: colloqui, progetti, sopralluoghi si sono succeduti dal mese di febbraio tra due persone che credono profondamente nella rinascita di questo territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it