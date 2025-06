Ostia tragedia in mare | 82enne muore per un malore mentre fa il bagno

Una giornata di relax si è trasformata in una drammatica tragedia sul litorale romano di Ostia. Un uomo di 82 anni ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava a fare il bagno, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo inutili. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell’anziano, ancora sotto shock per questa tragica perdita.

Ostia, 27 giugno 2025 – Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia sul litorale romano. Un uomo di 82 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno in una spiaggia libera di Ostia, all’altezza di Lungomare Amerigo Vespucci. Secondo quanto si apprende, l’anziano si trovava in acqua quando ha avvertito il malessere. I bagnini in servizio, accortisi subito della situazione, sono intervenuti prontamente riportandolo a riva e tentando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il personale del 118, giunto poco dopo, ha proseguito le operazioni di soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ne è stato constatato il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

