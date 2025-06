Osservatorio Maturità e ScuolaZoo | i dati dell’Esame di Stato 2025 molte incertezze sul futuro

L’esame di Stato 2025 segna un nuovo capitolo di incertezza nel panorama scolastico italiano. Secondo l’Osservatorio Maturità e ScuolaZoo, il livello di fiducia tra gli studenti si riduce drasticamente: solo il 5% desidera mantenerlo invariato, mentre più di un terzo lo considera ormai superato. È il momento di riflettere sulle sfide e le possibili rivoluzioni che potrebbero ridefinire il futuro dell’istruzione nel nostro paese.

Riceviamo e decidiamo di pubblicare l’interessante comunicato stampa riguardante i dati presentati dall’Osservatorio Maturità relativamente agli ultimi Esami di Stato 2025. I dati dell’Osservatorio Maturità 2025 L’Esame di Stato, simbolo del percorso scolastico italiano, perde sempre più fiducia tra gli studenti: solo il 5% dei maturandi vorrebbe mantenerlo com’è, e oltre 1 su 3 lo considera ormai . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

