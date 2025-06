Ospite del podcast Call Her Daddy l' attrice ha raccontato quanto le siano pesate le critiche feroci sul suo aspetto fisico ai tempi dell' iconica Carrie Bradshaw

attacco alla sua autostima, che ha segnato profondamente il suo percorso personale e professionale. In questa intervista, Sarah Jessica Parker rivela come abbia affrontato e superato quei momenti difficili, mostrando una forza incredibile e una sensibilità rara nel mondo dello spettacolo. La sua testimonianza ci invita a riflettere sull’importanza di accettarsi e di non lasciarsi abbattere dalle critiche, anche quando sembrano insormontabili.

S tilosa come sempre, voce dolce e gentilezza da vendere, Sarah Jessica Parker si è raccontata in una lunga e sincera conversazione con Alex Cooper, host del celebre podcast Call Her Daddy. L'attrice americana, 60 anni festeggiati in primavera, ha aperto il cuore su un tema delicatissimo: le critiche feroci ricevute quando interpretava Carrie Bradshaw in Sex and the City. Non i soliti pettegolezzi da rotocalco, quanto un vero e proprio accanimento mediatico sul suo aspetto fisico che, ammette Sarah Jessica Parker con candore, ha minato la sua autostima e lasciato ferite. Ecco cosa ha raccontato la star di Hollywood, alla quale va il grande merito di non essersi mai piegata ai rigidi canoni estetici dello showbiz, abbracciando l'autenticità e ispirando tutte noi.

