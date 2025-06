Ospedali aggressioni in corsia | bodycam ai medici e infermieri nei pronto soccorso

In un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro diventa una priorità, l'introduzione delle bodycam negli ospedali rappresenta una svolta decisiva. Dopo il successo delle telecamere adottate sugli ambulanze, ora si pensa di estendere questa misura ai pronto soccorso di Milano e oltre, per tutelare medici e infermieri e garantire un ambiente più sicuro. Un passo importante verso un sistema sanitario più protetto e responsabile.

Milano, 27 giugno 2025 – L’idea di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, è di allargare la dotazione di bodycam, già fornite su base volontaria a circa 400 operatori delle ambulanze del 118, anche a chi lavora in ospedale, “a partire dai pronto soccorso”, ha detto il capodelegazione di FdI ieri sera durante un convegno per manager sanitari organizzato dall’associazione Ippocrate all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, tema “Medici in prima linea, la sicurezza del personale sanitario: iniziative a difesa degli operatori sanitari“. Aggressioni ai sanitari, nel 2024 in Lombardia 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospedali, aggressioni in corsia: bodycam ai medici e infermieri nei pronto soccorso

Aggressioni ai medici, potrebbero arrivare le bodycam nei pronto soccorso della Lombardia - Le aggressioni ai medici nei pronto soccorso sono un problema crescente e urgente. Per tutelare chi opera in prima linea, in Lombardia si pensa di introdurre le bodycam per aumentare la sicurezza e garantire un ambiente più protetto.

