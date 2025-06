Osimhen Juve Zazzaroni sorprende tutti | Lo do quasi per fatto andrà in questa squadra Sarebbe una sorpresa se non andasse lì ecco perché

Il mercato si infiamma e le sorprese sono dietro l'angolo. Questa volta, a scatenare il toto-mercato è Ivan Zazzaroni, che rivela inaspettatamente che Victor Osimhen potrebbe presto vestire la maglia dell’Al-Hilal. Una notizia che lascia tutti senza parole, soprattutto i tifosi della Juve, già curiosi di scoprire se questa previsione si avvererà. Ma quali saranno le vere intenzioni dell’attaccante del Napoli?

Osimhen Juve: Zazzaroni sorprende tutti e rivela questo sul futuro dell'attaccante accostato ai bianconeri. Quale sarà il futuro di Osimhen. Il giornalista Ivan Zazzaroni ha le idee chiare sul futuro dell'attaccante del Napoli accostato fortemente al mercato Juve: le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE – «Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all'Al-Hilal. L'offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà. 40 milioni all'anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c'è molto ottimismo per l'Al-Hilal. Secondo me finisce lì.