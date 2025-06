Osimhen Juve Foschi va controcorrente e afferma | Ha un’offerta dall’Arabia Saudita ma sono convinto di una cosa… L’annuncio manda in visibilio i tifosi bianconeri

Rino Foschi, direttore sportivo di calcio, spezza gli schemi e rivela un retroscena sorprendente sul futuro di Osimhen. Tra voci di un'offerta da 40 milioni dall’Arabia Saudita e il desiderio di rimanere fedele alle proprie aspirazioni, il bomber nigeriano potrebbe stupire tutti. La domanda che tutti si pongono è: il suo prossimo capitolo sarà in Arabia o vestirà la maglia bianconera? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo.

Osimhen Juve: Foschi rivela quale sarĂ il futuro del bomber nigeriano, che ha una precisa intenzione da soddisfare. Le novitĂ . Il futuro di Osimhen sarĂ in Arabia Saudita o si tingerĂ di bianconero? A chiarire le idee ci ha pensato il DS Rino Foschi. Stando a quanto espresso da quest’ultimo, il futuro dell’attaccante del Napoli può essere collegato al mercato Juve, nonostante la ricca offerta da 40 milioni di euro proveniente dall’Al Hilal: ecco le sue parole a “ Radio Goal “, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE – « Sono convinto che ad Osimhen abbiano offerto piĂą di 40 milioni all’anno dall’Arabia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Foschi va controcorrente e afferma: «Ha un’offerta dall’Arabia Saudita, ma sono convinto di una cosa…». L’annuncio manda in visibilio i tifosi bianconeri

