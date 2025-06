Oscar vincitore 2022 | perché questo film è agli ultimi posti nel sondaggio sui migliori del XXI secolo

Il film vincitore dell'Oscar nel 2022, Everyone Everywhere All At Once, è stato sorprendentemente relegato agli ultimi posti nei sondaggi sui migliori del XXI secolo. Tuttavia, questa pellicola ha rivoluzionato il panorama cinematografico, unendo originalità, profondità emotiva e innovazione stilistica. Ma perché, nonostante il successo, viene sottovalutata nelle classifiche ufficiali? In questo approfondimento, analizzeremo le ragioni di questo paradosso e il suo vero valore artistico.

Il panorama cinematografico contemporaneo vede emergere film che, nonostante il loro successo di pubblico e critica, spesso sono sottovalutati nelle classifiche ufficiali o nelle liste di riconoscimento. Uno di questi è Everyone Everywhere All At Once, un'opera che ha conquistato la critica e gli spettatori per la sua originalità, profondità emotiva e innovazione stilistica. Questo approfondimento analizza le ragioni del suo valore artistico e il motivo per cui meriterebbe una collocazione più elevata nelle graduatorie dei migliori film del XXI secolo.

