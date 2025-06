Orso sulla pista in aeroporto bloccati tutti i voli

Un incidente da film ha scosso l’aeroporto di Yamagata, in Giappone, quando un orso si è imbattuto sulla pista, paralizzando l’intera operazione aeroportuale. Dieci voli cancellati e numerosi ritardi testimoniano l’incredibile situazione arrivata all’improvviso: cacciatori al lavoro per catturare il sorprendente intruso. Scene inaspettate e sorprendenti, che dimostrano come la natura possa ancora sorprenderci anche nei luoghi più imprevisti. La vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando tutti a chiedersi…

L’aeroporto di Yamagata in Giappone è stato paralizzato da un orso in pista: 10 voli cancellati e ritardi. Cacciatori al lavoro per catturare l’intruso Scene da film, ma purtroppo non finzione, in Giappone, dove un insolito e imprevisto intruso ha mandato in tilt l’intero traffico aereo di un aeroporto. L’aeroporto di Yamagata è stato costretto a un’operazione senza precedenti. (Screenshot YouTube) – Cityrumors.it Sono stati infatti cancellati tutti i voli. Ed è stata chiusa completamente la pista per ore nella giornata di giovedì. Il motivo? L’avvistamento di un orso, che si aggirava indisturbato proprio nell’area aeroportuale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Orso sulla pista in aeroporto, bloccati tutti i voli

In questa notizia si parla di: aeroporto - orso - pista - voli

Translate postUn orso disturba i voli all'aeroporto di Yamagata e costringe alla chiusura della pista Vai su X

Video. Un orso disturba i voli all'aeroporto di Yamagata e costringe alla chiusura della pista; Giappone, orso sulla pista dell'aeroporto: voli cancellati; Alain Robert scala grattacielo per invocare pace nel mondo.

Un orso disturba i voli all'aeroporto di Yamagata e costringe alla chiusura della pista - Harry pretende i titoli di "Altezze Reali" per i figli Archie e Lilibet, la Corona dice no (e blocca i passaporti) Cos’è la camminata giapponese, il metodo per perdere peso senza fare 8000 passi al gi ... Da msn.com

Giappone, orso sulla pista dell'aeroporto: voli cancellati - In Giappone un orso è entrato nella pista dell'aeroporto di Yamagata costringendola alla chiusura temporanea e alla cancellazione di voli. tg24.sky.it scrive