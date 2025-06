Orrore sulla Tangenziale di Napoli | due motociclisti decapitati dopo scontro con un camion

Una tragedia devastante scuote Napoli: due motociclisti, Gaetano Di Mauro e una donna che viaggiava con lui, hanno perso la vita in un incidente orribile sulla tangenziale. La scena, raccapricciante, ha lasciato sgomenta la comunità e sollevato domande sul rispetto delle norme di sicurezza. In un momento così drammatico, ci si chiede come prevenire simili tragedie e preservare la vita di chi si muove sulle strade.

Morto Gaetano Di Mauro e una donna che viaggiava con lui. Una scena tragica e raccapricciante si è consumata oggi, venerdì 27 giugno, intorno alle ore 13:00, lungo la Tangenziale di Napoli, all'altezza dello svincolo "Italia 90", in direzione Capodichino. Due persone, un uomo e una donna, entrambi a bordo di una moto Kawasaki, sono morte in modo atroce dopo un impatto violentissimo con un mezzo pesante: sono stati decapitati. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, ancora al lavoro per stabilire la dinamica esatta dell'accaduto, i due stavano percorrendo la rampa di immissione sulla Tangenziale quando si sono scontrati con un autoarticolato proveniente da Pozzuoli.

