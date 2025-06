Orrore nel Modenese 30enne aggredita alle spalle scaraventata in terra e violentata in strada | è caccia a un nordafricano

Un episodio di violenza insensata scuote il cuore della provincia modenese, lasciando la comunità sgomenta e incredula. A Vignola, una donna di 30 anni è stata brutalmente aggredita e violentata in strada, un atto che ha acceso i riflettori sul problema della sicurezza urbana. Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce di un sospetto nordafricano, mentre si moltiplicano le richieste di risposte e di azioni concrete per prevenire tragedie simili in futuro.

Un ennesimo, brutale episodio di violenza scuote la provincia italiana. Questa volta siamo nel Modenese, esattamente a Vignola, dove una donna di 30 anni è stata aggredita alle spalle, gettata a terra, e violentata in strada mentre rincasava. La notizia, riportata dall’edizione locale del Resto del Carlino, ha immediatamente generato indignazione, rabbia e apprensione. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato una serrata caccia all’uomo per risalire al responsabile di un gesto così vile e ignobile. Gli investigatori stanno setacciando la zona, alla ricerca di ogni elemento utile: testimonianze, registrazioni di telecamere di videosorveglianza private o pubbliche, e ogni traccia che possa condurre all’identificazione e alla cattura del responsabile di un atto così efferato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Orrore nel Modenese, 30enne aggredita alle spalle, scaraventata in terra e violentata in strada: è caccia a un nordafricano

