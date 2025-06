Orrore in strada nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo | terribile scoperta in Salento

Un terribile shock scuote il Salento: un’auto incendiata e un corpo carbonizzato scoperti lungo la strada provinciale Trepuzzi-Surbo. La scena, sconvolgente, ha lasciato gli automobilisti senza parole e ha aperto un’indagine immediata. In un territorio noto per la sua bellezza, un atto così violento emerge come un macigno, sollevando domande e inquietudini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

La terribile scena sulla strada provinciale Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce, nelle prime ore di oggi venerdì 27 luglio. A segnalare la presenza dell’auto bruciata, nella campagna immediatamente adiacente alla strada, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

