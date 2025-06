Orrore in Salento nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo | la terribile scoperta a Lecce

Una scoperta agghiacciante scuote il Salento: un'auto in fiamme e un corpo carbonizzato sono stati trovati sulla strada provinciale Trepuzzi-Surbo, a Lecce. La tragica scena, segnalata da alcuni automobilisti, lascia supporre che la vittima possa essere il proprietario dell’auto, un uomo di 58 anni. Un caso che solleva numerosi interrogativi e suscita profonda inquietudine nella comunità locale, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo drammatico evento.

La terribile scena sulla strada provinciale Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce, nelle prime ore di oggi venerdì 27 luglio. A segnalare la presenza dell’auto bruciata sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La vittima potrebbe essere il proprietario della Fiat punto, un 58enne del posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - bruciata - terribile - lecce

Quarto, Antonella bruciata viva dopo lite per posto auto: ergastolo per il vicino di casa - Francesco Riccio, condannato all’ergastolo, ha bruciato viva Antonella Iaccarino il 5 settembre 2023 durante una lite per un posto auto a Quarto, in provincia di Napoli.

Orrore in strada, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: terribile scoperta in Salento; Incendio a Lecce: auto divorata dalle fiamme; Giovani morti sulla via per il mare con la Porsche noleggiata: per Torchiarolo è il giorno del dolore.

Orrore in strada, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: terribile scoperta in Salento - Surbo, in provincia di Lecce, nelle prime ore di oggi venerdì 27 luglio ... Segnala fanpage.it

Macabro ritrovamento in una zona di campagna: cadavere in un’auto bruciata - Il corpo carbonizzato, riverso sul sedile del posto di guida dentro una Fiat Punto, trovato dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme. Si legge su lecceprima.it