Orrore in Irpinia | corpo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme

Una drammatica scoperta scuote l’Irpinia: un corpo carbonizzato è stato rinvenuto in un’auto in fiamme tra Monteforte Irpino e Forino. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle circostanze di questa triste tragedia. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per identificare la vittima e chiarire i dettagli di questa inquietante vicenda, che ha lasciato tutti senza parole.

Una tragica scoperta è avvenuta pochi minuti fa nel territorio compreso tra Monteforte Irpino e Forino. Una persona – al momento ancora non identificata e di cui non si conosce il sesso – è stata ritrovata priva di vita all'interno di un'autovettura avvolta dalle fiamme. L’intervento dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

