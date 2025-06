Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 27 giugno al 3 luglio 2025

Se desideri affrontare con successo questa settimana di transizioni emotive, è essenziale ascoltare il tuo cuore e riconoscere cosa ti dà vera sicurezza. La Luna Nuova in Cancro apre nuovi capitoli di autenticità e protezione, invitandoti a lasciar andare ciò che non ti serve più. Con Mercurio che si unisce al coro, il pensiero si trasforma in emozione: inizia così un percorso di consapevolezza interiore, fondamentale per resistere al burnout e ritrovare equilibrio.

Settimana di passaggi importanti: la Luna Nuova in Cancro chiude un ciclo emotivo e ne apre uno nuovo, più autentico. È una Luna che parla di casa, radici, sicurezza interiore. Il cielo ci chiede: cosa significa “sentirsi al sicuro”? E cosa siamo disposte a lasciar andare per crearci quello spazio nostro, vivo, protetto? Nel frattempo, Mercurio entra anche lui in Cancro, spostando il pensiero dal mentale all’emotivo. Qui non si tratta più di avere ragione, ma di ascoltare sul serio. Settimana di profondità, dolcezza e piccole rivoluzioni private. È il momento di sentire davvero. Vi raccomandiamo. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 27 giugno al 3 luglio 2025

In questa notizia si parla di: oroscopo - pratico - resistere - burnout

Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 6 al 12 giugno 2025 - Sei pronta a affrontare questa settimana con grazia e resilienza? La Luna Nuova nei Gemelli e Mercurio ci invitano a comunicare con sincerità, mentre Venere e Giove in Cancro ci ricordano di essere gentili con noi stesse durante i momenti di cambiamento.

Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 20 al 26 giugno 2025; Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 6 al 12 giugno 2025; Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 20 al 26 giugno 2025.

Oroscopo di mercoledì 30 ottobre: Capricorno riflette sui suoi limiti, Gemelli riscopre il senso pratico, Leone provato dagli eventi - Leggo.it - Oroscopo di mercoledì 30 ottobre: Capricorno riflette sui suoi limiti, Gemelli riscopre il senso pratico, Leone provato dagli eventi martedì 29 ottobre 2024, 15:30 - Da leggo.it

Oroscopo e classifica di giovedì 24 agosto: supporto emotivo e pratico per l'Ariete - Blasting News - Giovedì 24 agosto quadrato di Nettuno in Pesci e di Luna in Sagittario: spiragli professionali per il Toro ... Riporta it.blastingnews.com