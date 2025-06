Oro dai rifiuti elettronici con un nuovo metodo estrattivo Lo studio della Flinders University

oro dai rifiuti elettronici grazie a un metodo rivoluzionario sviluppato dalla Flinders University in Australia. Questo approccio innovativo, sicuro e sostenibile non solo permette di estrarre oro da minerali naturali e dispositivi elettronici obsoleti, ma apre anche nuove prospettive per una gestione più responsabile delle risorse. Come evidenziato su Nature Sustainability, questa tecnologia promette di ridurre significativamente i rifiuti tossici legati al settore elettronico, contribuendo a un futuro più verde e efficiente.

Un team interdisciplinare di esperti della Flinders University, in Australia, ha sviluppato un metodo innovativo, sicuro e sostenibile per l’estrazione e il recupero dell’oro da minerali naturali e rifiuti elettronici, aprendo nuove prospettive nella gestione responsabile delle risorse. Come riportato dalla prestigiosa rivista Nature Sustainability, la nuova tecnica consente di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti tossici legati alle tradizionali attività minerarie e dimostra come sia possibile ottenere oro di elevata purezza riciclando materiali preziosi contenuti nei circuiti stampati di dispositivi elettronici dismessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oro dai rifiuti elettronici con un nuovo metodo estrattivo. Lo studio della Flinders University

