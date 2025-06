Ornellaia 2022 inno alla determinazione

Ornellaia 2022 si presenta come un inno alla determinazione, riflettendo l’essenza di una vendemmia straordinaria nel cuore di Bolgheri. Questa annata, interpretata dall’artista camerunese Pascale Marthine Tayou alla 17esima Vendemmia d’Artista, trasforma ogni bottiglia in un’opera d’arte da collezione. Un successo che si traduce anche in solidarietà: all’asta di Bonhams, il raccolto ha fruttato 300mila dollari per la Fondazione Guggenheim, dimostrando che il vino può essere anche cultura e impegno

