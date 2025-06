Ormai la politica estera Usa è stata rimpiazzata da una subordinazione totale all’agenda di Israele

Nel nuovo teatro geopolitico globale, gli Stati Uniti sembrano aver abdicato alla loro autonomia per seguire ciecamente la narrativa israeliana, lasciando spazio a una farsa di pace che nasconde interessi ben più cupi. Tregua o no, la verità rimane nascosta dietro le quinte di un gioco di potere in cui le vite innocenti sono solo pedine sacrificabili. La domanda è: fino a quando questa subalternità continuerà a dettare i destini del mondo?

Tregua. Così la chiamano. Dopo dodici giorni di fuoco tra Israele e Iran, Donald Trump si incorona paciere e il mondo finge di crederci. Una grottesca messa in scena in cui tutti vincono e nessuno perde, tranne la verità e il buon senso (e i morti). Ma dietro il sipario di questo ennesimo “deal”, la realtà è una sola: la politica estera americana non esiste più. È stata rimpiazzata da una sottomissione strutturale all’agenda di Tel Aviv. Nel secondo mandato Trump, l’appoggio a Israele ha smesso di essere alleanza strategica per diventare subordinazione totale. La dottrina si regge su tre pilastri: messianismo evangelico, etno-nazionalismo israeliano e business miliardario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ormai la politica estera Usa è stata rimpiazzata da una subordinazione totale all’agenda di Israele

