Orlando incorona Esposito | Inter tienilo! Ha il gol nel sangue

Orlando incorona Esposito, un talento che ha il gol nel sangue. L’opinionista, ex giocatore, non nasconde il suo entusiasmo per il classe 2005 dell’Inter e il potenziale che può sprigionare nel reparto offensivo nerazzurro. Con un attacco che potrebbe includere Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e appunto Esposito, la prossima stagione si preannuncia ricca di emozioni. Orlando conclude: «L’Inter…»

Orlando non ha dubbi sulle qualità di Francesco Pio Esposito. L’ex giocatore, oggi opinionista, stravede il classe 2005 dell’Inter. IL REPARTO OFFENSIVO DELL’INTER – Su Tmw Radio, si parla di Francesco Pio Esposito ma nel complesso dell’intero attacco dell’Inter, che nella prossima stagione potrebbe essere composto da Lautaro Martinez, Thuram, Yann-Ange Bonny e dello stesso Esposito. Massimo Orlando si esprime così: « Lautaro e Thuram rimangono una coppia intoccabile e poi gli altri due giovani, Bonny ha dimostrato a Parma di essere un’ottima riserva. Pio Esposito è un ottimo giocatore, ce l’hai in casa e lo tieni, inutile mandarlo in giro ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Orlando incorona Esposito: «Inter, tienilo! Ha il gol nel sangue»

In questa notizia si parla di: inter - esposito - orlando - incorona

