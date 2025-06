Orgoglio Gherardini Da Ravaldino all’America e ritorno per due volte È presidente Legabasket

Orgoglio forlivese, Maurizio Gherardini ha attraversato l’oceano e oltre, portando il suo talento dall’Italia all’America e di nuovo in patria, culminando con la prestigiosa Presidenza di Legabasket. La sua carriera, ricca di traguardi e successi, sembra ora completarsi, chiudendo un cerchio che testimonia la forza, la passione e la determinazione di un professionista esemplare. Fin da giovane, la sua dedizione è stata il motore di un percorso straordinario, fatto di sfide e conquiste.

Anche la presidenza di Legabasket. L'ultimo traguardo professionale centrato dal manager forlivese Maurizio Gherardini è forse la chiusura del cerchio di una carriera clamorosa, inimitabile e ricchissima di affermazioni e successi professionali. Fin da quando era poco più che maggiorenne e si divideva fra svariati incarichi per la Libertas Forlì e il lavoro alla Banca Commerciale nella sede di piazza Saffi, la sua regola di vita è sempre stata la stessa: "H 24 sette giorni su sette", la sua ricetta per diventare uno dei migliori dirigenti di basket non solo d'Italia e d'Europa ma anche del mondo.

Gherardini's Pride. From Ravaldino to America and back (twice). He is Legabasket president - trades at the time of Libertas, he learned English in the States and also brought Griffin and McAdoo to the city. Segnala sport.quotidiano.net