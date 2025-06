‘Ordino oggi e pago domani’ perché piace la nuova formula di pagamento e cosa si acquista

Gli italiani si apprestano a vivere l’estate 2025 con entusiasmo e consapevolezza, preferendo soluzioni di pagamento flessibili come "ordino oggi e pago domani". Questa novità non solo risponde alle esigenze di comodità, ma permette anche di pianificare meglio le proprie spese, acquistando ciò che davvero conta. Un cambio di mindset che sta rivoluzionando il modo di fare shopping nel nostro Paese.

Milano, 27 giugno 2025 – Gli italiani hanno intenzione di affrontare l'estate 2025 con maggiore ottimismo e una maggiore attenzione alle spese. Questo è quanto emerge da un'analisi effettuata da Scalapay, la fintech italiana specializzata nel 'Buy Now Pay Later' (BNPL), secondo cui esiste tra i nostri connazionali, oltre che una maggiore selezione, anche una crescente propensione a pianificare sempre più un acquisto in base al valore, al benessere e alla qualità dell'esperienza. A luglio 2024 gli ordini erano aumentati del +15% rispetto a giugno e la stessa tendenza la si può notare anche nel 2025: i consumatori stessi hanno infatti iniziato a cercare le offerte per l'estate direttamente ad aprile, talvolta addirittura a febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Ordino oggi e pago domani’, perché piace la nuova formula di pagamento e cosa si acquista

