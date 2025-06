Ordine Ingegneri Milano collegialità e formazione al centro assemblea

L’Assemblea 2025 degli Ingegneri di Milano si apre con un focus su collegialità, formazione e dialogo istituzionale, pilastri fondamentali per il progresso professionale e la crescita del settore. Come ogni anno, Carlotta Penati, presidente dell’Ordine, sottolinea l’importanza di questi momenti di confronto e collaborazione. Un'occasione unica per rafforzare i legami e plasmare insieme il futuro dell’ingegneria milanese, dando vita a una comunità più forte e coesa.

