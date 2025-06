Orban in versione queer l' opera di Laika a Budapest prima del Pride

Nel cuore di Budapest, all'alba, un audace manifesto di Laika sfida le convenzioni e accende il dibattito sulle libertà civili. L'opera mostra Orbán in versione queer, con gonna e tacchi, sventolando una bandiera arcobaleno, mentre sulla gonna compare la scritta "Free Maja". Un gesto artistico che invita a riflettere su una possibile alternativa politica e sociale: un'**Ungheria più inclusiva e libera**.

Budapest, 27 giu. (askanews) - Nel centro di Budapest all'alba è apparso un nuovo poster firmato dalla street artist Laika. "Another Hungary is Possible ("Un'altra Ungheria è possibile") il titolo: l'opera raffigura il premier ungherese Viktor Orbàn in versione queer, con gonna e tacchi, mentre sventola una bandiera arcobaleno, come se sfilasse al Pride. Sulla fine della gonna si legge la scritta "Free Maja", in omaggio alla militante antifascista non-binary detenuta nel Paese. Un messaggio provocatorio lanciato dall'artista alla vigilia del Budapest Pride che il governo ungherese ha cercato di ostacolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orban in versione queer, l'opera di Laika a Budapest prima del Pride

