Orban contro il Pride | Ci saranno conseguenze per chi partecipa

Viktor Orban, premier ungherese, alza il tiro contro il Pride di Budapest, annunciando che ci saranno “conseguenze legali” per chi organizzerà o parteciperà alla marcia. Nonostante questa posizione decisa, ha escluso l’intervento della polizia, sottolineando però la sua ferma opposizione all’evento. La tensione tra diritti civili e autoritarismo si fa sentire, lasciando il futuro del Pride in un’incognita che potrebbe avere ripercussioni ben oltre Budapest.

Per il premier ungherese Viktor Orban le regole sono molto chiare: ci saranno “conseguenze legali” per chi organizzerà o parteciperà al Budapest Pride. Ha però escluso qualsiasi intervento della polizia contro la marcia del Pride, organizzata per domani, sabato 28 giugno, a Budapest. Orban è stato chiaro: “Ci saranno conseguenze” per chi partecipa al Pride. Il presidente ha spiegato di aver già parlato al vertice dei leader europei. Ha, inoltre, accusato Bruxelles di comportarsi “sempre più come Mosca”. Per Orban la capitale russa era “un centro di potere da cui venivano inviate istruzioni a Budapest”, come ha lui stesso affermato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Orban contro il Pride: “Ci saranno conseguenze per chi partecipa”

