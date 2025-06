Orban | conseguenze per chi va al Pride

In un clima di tensione crescente, il primo ministro ungherese Viktor Orban avverte: chi parteciperà al Budapest Pride rischia conseguenze legali. Con un messaggio chiaro, si sottolinea che le autorità potranno intervenire e interrompere eventi non autorizzati, rafforzando l’atmosfera di restrizione. Una sfida aperta ai diritti civili e alle libertà di espressione, che solleva interrogativi sul futuro della tolleranza nel paese. La lotta per i diritti LGBTQ+ si gioca anche tra le righe della legge.

12.56 "Ci saranno conseguenze legali" per chi parteciperà al Budapest Pride di domani E' l'avvertimento lanciato dal primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, in un'intervista rilanciata dai media ungheresi. Orban ha detto che esistono leggi chiare e chiunque non rispetti le regole partecipa a un evento vietato dalla legge. "La polizia potrebbe interrompere tali eventi se volesse, perché ne ha il diritto, ma l'Ungheria è un Paese civile", ha aggiunto. "Siamo adulti, raccomando a tutti di rispettare leggi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

orban - pride - conseguenze - leggi

