Ora lo confermano i giudici contabili: il Superbonus ha lasciato il segno sul bilancio pubblico, distruggendo l’indebitamento. Nella relazione del Pg si sottolinea come il meccanismo del 110% abbia peggiorato la situazione finanziaria, smentendo le illusioni di chi, come i 5 Stelle, sostenva il contrario. Una realtà dura da ignorare, che invita a riflettere sulle conseguenze di politiche troppo spesso populistiche e poco responsabili.

Nella relazione del Pg viene evidenziato come il meccanismo del 110% ha inciso negativamente sull'indebitamento. Alla faccia di chi, come i 5s, diceva il contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora lo dicono i giudici contabili: il Superbonus ha distrutto il bilancio

