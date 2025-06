OPPO annuncia l’uscita globale di Pad SE Watch X2 Mini e Enco Buds3

Se sei appassionato di tecnologia, preparati a scoprire le ultime innovazioni di OPPO: il colosso cinese annuncia l’imminente lancio globale di Pad SE, Watch X2 Mini e Enco Buds3. Tre dispositivi pensati per rivoluzionare il tuo modo di vivere, lavorare e ascoltare musica. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane questi prodotti arriveranno anche da noi, pronti a conquistare il mercato con stile e funzionalità all’avanguardia.

OPPO ha confermato ufficialmente l'uscita globale di Pad SE, Watch X2 Mini e Enco Buds3, che avverrà nelle prossime settimane.

