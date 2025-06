Oppini senza peli sulla lingua | Troppo City per questa Juventus Poi evidenzia gli aspetti positivi | Ce ne sono due in particolare

Oppini senza peli sulla lingua, critico e diretto, analizza la recente sconfitta della Juventus contro il Manchester City, evidenziando anche i due aspetti positivi che emergono in questa difficile situazione. La sua analisi, schietta e senza filtri, mette in luce come anche le battute d’arresto possano offrire spunti di crescita e riflessione. Dalla disfatta, infatti, si possono trarre importanti insegnamenti e motivi di speranza per il futuro della squadra.

Oppini critica aspramente la prestazione della Juve, che, però, può “vantare” due aspetti positivi contro il Manchester City: le parole. Il giornalista Francesco Oppini ha analizzato sul proprio profilo X la sconfitta della Juve contro il Manchester City. Sicuramente nella dĂ©bâcle dei bianconeri ci sono tanti, forse troppi fattori da evidenziare. Ma anche da una batosta come quella di Orlando possono essere tratti aspetti postivi. Il noto tifoso della Vecchia Signora ne nota due in particolare e li mette in evidenzia così. PAROLE – «Non è tutto oro quello che luccica: troppo City per questa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Oppini senza peli sulla lingua: «Troppo City per questa Juventus». Poi evidenzia gli aspetti positivi: «Ce ne sono due in particolare»

