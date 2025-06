opes toscana calcetto il torneo mundial nel vivo

Il Torneo Mundial di calcetto a Prato infiamma gli animi e i tifosi, con partite emozionanti e risultati sorprendenti. La seconda giornata del girone A ha regalato momenti di pura adrenalina: la Cdp Bacchereto ha battuto il Real Madrink 4-3, grazie alle magie di Innocenti e Ravezzi, mentre lo Sporting Gomma ha dominato 7-3 sul Masterfurios. L’azione è serrata e il clima appassionato, promettendo altri spettacoli indimenticabili. La competizione si fa sempre più intensa e coinvolgente!

A Prato si gioca il Torneo Mundial: squadre divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno. Nella seconda giornata disputata del girone A, la Cdp Bacchereto vince 4-3 contro il Real Madrink grazie alle reti di Innocenti (doppietta), Giovanni e Lapo Ravezzi. Per il Real Madrink non bastano i gol di Lushi e Vela (doppietta). Nell’altra partita di giornata, lo Sporting Gomma trionfa 7-3 contro il Masterfurios. In gol Ceccarini ed El Gallaf (rispettivamente doppietta e tripletta), Grilli e Serio. Per il Masterfurios a segno De Luca, Geloso e Peschi. Il Gallotasaray ha osservato un turno di riposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it