Operazione Prisma Andrea Agnelli e gli altri dirigenti ex Juve chiedono il patteggiamento

L'aria di possibile risoluzione si fa sempre più palpabile nel caso Prisma, che vede coinvolti Andrea Agnelli e altri ex dirigenti della Juventus. Durante l'udienza del 27 giugno, le parti hanno avanzato la richiesta di patteggiamento, aprendo la strada a una conclusione che potrebbe mettere fine a un lungo capitolo di inchieste e polemiche. È un passaggio decisivo che potrebbe cambiare il destino di molti protagonisti e delineare il futuro del club.

Verso una possibile conclusione il processo inerente all’operazione Prisma, che coinvolge la Juventus e diversi ex dirigenti bianconeri per presunte irregolarità legate alle plusvalenze e alla gestione degli stipendi. Nell’udienza del 27 giugno, i difensori della società e degli ex vertici del club hanno avanzato richiesta di patteggiamento: per Andrea Agnelli è stata proposta una pena pari a un anno e 9 mesi, con sospensione condizionale, un anno e due mesi per Pavel Nedved, mentre sia Fabio Paratici che Cesare Gabasio si sono orientati su una richiesta di 1 anno e 6 mesi. Un anno è la proposta formulata per Stefano Cerrato, Chief Financial Officer del club all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Operazione Prisma, Andrea Agnelli e gli altri dirigenti ex Juve chiedono il patteggiamento

