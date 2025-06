Operazione ‘Hot Passion’ a Teramo | 3 denunce per sfruttamento della prostituzione

Un'operazione delle forze dell'ordine a Teramo smaschera un giro di sfruttamento della prostituzione, portando alla denuncia di due donne e un uomo di origine cinese. La Guardia di Finanza ha sequestrato un edificio a Colonnella, sospettato di essere luogo di prestazioni sessuali a pagamento. Questo intervento rappresenta un tassello importante nella lotta contro la tratta di esseri umani e il lavoro nero.

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse, due donne e un uomo di origine cinese sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Teramo, che ha sottoposto a sequestro un edificio a Colonnella (Teramo), dove sarebbero state fornite prestazioni sessuali a pagamento. Il decreto di sequestro preventivo dell’immobile costituisce solo l’ultimo provvedimento emesso nell’ambito di un’articolata indagine condotta dai militari, che hanno indagato su alcune inserzioni online in cui sarebbe stata pubblicizzata, in modo inequivocabile, l’offerta di prestazioni sessuali a Colonnella. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Operazione ‘Hot Passion’ a Teramo: 3 denunce per sfruttamento della prostituzione

In questa notizia si parla di: teramo - sfruttamento - prostituzione - operazione

