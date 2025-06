Operazione a Catania contro il clan dei Cursoti Milanesi | 21 arresti blitz anche nel Reggino

Un’operazione senza precedenti a Catania ha portato all’arresto di 21 soggetti ritenuti affiliati al clan dei "Cursoti Milanesi", con blitz anche nel Reggino. Oltre 200 carabinieri, supportati da reparti specializzati come la compagnia di intervento operativo del XII Reggimento "Sicilia" e lo Squadrone eliportato, hanno smantellato una delle reti criminali più pericolose della regione. Un colpo deciso alla mafia che dimostra come lo Stato non si arrende.

Sequestrati beni per 3 milioni a esponente clan mafioso di Catania - A Catania, la polizia ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro a un esponente del clan mafioso Cappello.

