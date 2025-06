Operaio travolto dalla vasca piena di cemento che stava pulendo è morto sul colpo

Un incidente terribile scuote Mareno di Piave: un operaio è stato travolto dalla vasca piena di cemento mentre stava lavorando e ha perso la vita sul colpo. La tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza di rigorose misure di sicurezza sul lavoro, per prevenire drammi come questo e proteggere chi quotidianamente rischia la vita nelle attività industriali. La sicurezza deve essere sempre la priorità assoluta, affinché nessun altro si trovi di fronte a simili orrori.

MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Un incidente mortale sul lavoro si è verificato oggi, 27 giugno, alle 16.20, all'interno della ditta Ceda di via Conti Agosti, a Mareno di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio travolto dalla vasca piena di cemento che stava pulendo, è morto sul colpo

Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento - Un operaio di origine indiana di 60 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda di prodotti per l'edilizia a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Da ansa.it