Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento

Tragedia sul lavoro a Mareno di Piave, dove un operaio indiano di 60 anni ha perso la vita mentre era impegnato nella pulizia di una vasca per cemento. Un incidente che mette ancora una volta in evidenza l'importanza della sicurezza in ambito lavorativo. Le indagini sono in corso, ma questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare la vita di chi ogni giorno lavora per costruire il nostro futuro.

Un operaio di origine indiana di 60 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda di prodotti per l'edilizia a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 nella ditta Ceda. L'operaio, che risiedeva a Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, sarebbe stato travolto da una vasca contenente sostanze cementizie, che stava pulendo. Il decesso è avvenuto all'istante. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento

In questa notizia si parla di: operaio - vasca - muore - pulisce

Operaio travolto dalla vasca piena di cemento che stava pulendo, è morto sul colpo - Un incidente terribile scuote Mareno di Piave: un operaio è stato travolto dalla vasca piena di cemento mentre stava lavorando e ha perso la vita sul colpo.

Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento; Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento; Pulivano una vasca: tre operai muoiono intossicati, un quarto è grave.

Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento - Un operaio di origine indiana di 60 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda di prodotti per l'edilizia a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Lo riporta ansa.it

Incidenti lavoro: travolto da vasca con cemento, muore 60enne nel Trevigiano - Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in via Conti Agosti, nella ditta Ceda, a Mareno ... Riporta lapresse.it