Operaio ferito alla pancia col flessibile | ricoverato

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di ieri nella zona industriale di via Galilei. Un operaio di 50 anni si è ferito in modo serio all’addome mentre stava utilizzando un flessibile. L’infortunio è avvenuto intorno alle 10 e, secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe colpito accidentalmente all’altezza della pancia con l’utensile mentre stava lavorando. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 con ambulanza e automedica per prestare le prime cure al 50enne. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: fin da subito è stato valutato come codice 3, indicativo quindi di elevata gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it