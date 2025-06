Opera Seme Festival 2025 | ad Arezzo 27 giovani cantanti da Italia e Stati Uniti per un mese di formazione e spettacolo

Arezzo si prepara ad accogliere l’Opera Seme Festival 2025, un evento che unisce giovani talenti da Italia e Stati Uniti per un mese di formazione e spettacolo. Dal 29 giugno, 27 voci emergenti vivranno un’esperienza unica di crescita artistica nel cuore della città, sotto la guida di esperti del settore. Un’occasione imperdibile per scoprire le future stelle dell’opera. Perché questa edizione promette emozioni indimenticabili…

A partire da domenica 29 giugno, Arezzo accoglie 27 giovani talenti – 22 statunitensi e 5 italiani – selezionati per partecipare alla residenza artistica dell' Opera Seme International Voice Program, percorso intensivo di alta formazione inserito all'interno dell' Opera Seme Festival 2025, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Il progetto è ideato e curato da Spazio Seme, centro culturale attivo nel cuore della città, e per l'edizione 2025 vede la co-direzione di OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo. Gli studenti americani provengono da diverse università e istituzioni musicali di prestigio, tra cui la South Carolina University, Fisk University (Tennessee), Chapman University (California), Arizona State University, Wichita State University (Kansas), South Dakota University, Boston University, Bethel University (Minnesota), Baylor University (Washington), Ithaca College (New York).

