Open d' Italia Laporta è secondo e sogna in grande | Ho obiettivi più alti

Il pugliese inizia bene, è a un colpo dal leader Bradbury: "Rispetto all'anno scorso sono cresciuto tanto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Open d'Italia, Laporta è secondo e sogna in grande: "Ho obiettivi più alti"

Lorenzo Musetti è il sesto azzurro in semifinale nell’era Open agli Internazionali d’Italia. L’ultimo era stato Sonego - Lorenzo Musetti si afferma come protagonista degli Internazionali d’Italia 2025, diventando il sesto azzurro a raggiungere le semifinali nell’era Open, dopo Sonego.

82° Open d'Italia, Dp Wolrd Tour ? Argentario Golf Club, Monte Argentario, Toscana Ottimo inizio degli azzurri con tre in top ten. Francesco Laporta è al secondo posto con 65 (-5) colpi e Andrea Pavan ed Edoardo Molinari occupano il no

