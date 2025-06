Opas illimity Banca Ifis raggiunge l' 84,09%; via libera da Passera e rilancio dell’offerta spingono l’operazione

L’Opas di Illimity Banca Ifis sta vivendo un momento cruciale: con il via libera di Corrado Passera e il rilancio dell’offerta, l’operazione accelera verso un traguardo importante. La conferma del 3,97% di Illimity e la conquista dell’84,09% delle adesioni dimostrano come questa strategia si stia consolidando, aprendo nuove prospettive per il futuro. È un passaggio fondamentale che potrebbe cambiare gli equilibri del settore finanziario italiano.

Il fondatore di Illimity conferisce il suo 3,97% e scioglie il patto parasociale: con il rilancio dell'offerta, Banca Ifis raggiunge l'84,09% di adesioni Il via libera di Corrado Passera e il rilancio economico dell'offerta sono stati i fattori chiave che hanno spinto in avanti l'Opas promoss.

