One-Punch Man | il 5 luglio sarà un giorno storico

Il 5 luglio 2025 si prepara a entrare nella storia degli anime come un giorno indimenticabile per i fan di One-Punch Man. Durante l’Anime Expo, un evento epocale mira a stabilire un nuovo record Guinness, coinvolgendo migliaia di appassionati in una sessione dedicata alla serie. Un’occasione unica per dimostrare la passione e l’unione della community globale, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dell’animazione e del manga. L’evento e l’obiettivo del record promettono di essere un trionfo di entusiasmo e solidarietà .

one-punch man: atteso evento mondiale per il record Guinness. Un appuntamento di grande rilevanza per gli appassionati di One-Punch Man si avvicina, con l'obiettivo di stabilire un nuovo record mondiale. Il 5 luglio 2025, durante una speciale sessione promossa in occasione dell'Anime Expo, si terrĂ un panel dedicato alla celebre serie manga e anime, che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di fan. l'evento e l'obiettivo del record mondiale. una manifestazione collettiva senza precedenti. L'iniziativa ha come scopo principale quello di riunire una quantitĂ straordinaria di sostenitori del protagonista Saitama, noto anche come Capo Supremo.

