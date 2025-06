Ondate di calore | la Protezione civile regionale lancia l' allarme

L'afa intensa e le temperature elevate stanno per mettere a dura prova cittadini e ambiente in tutta la regione. La Protezione Civile regionale ha lanciato un allarme, invitando tutti a adottare misure di prevenzione. In particolare, il Centro Funzionale della Campania ha previsto condizioni meteorologiche estreme e ha attivato misure di sicurezza. È fondamentale essere preparati e seguire attentamente gli aggiornamenti per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Allarme per le ondate di calore da parte della Protezione civile regionale. Previste temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevati tassi di umidità . In particolare, il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: protezione - civile - ondate - calore

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

ALLERTA METEO ARANCIONE PER ONDATE DI CALORE Il bollettino di Protezione Civile regionale, valido dalla mezzanotte del 27 giugno e per le successive 24 ore, annuncia un innalzamento delle temperature. Il sindaco Pippo Gianni invita i cittadini Vai su Facebook

Translate post? EMERGENZA CALDO ? La #protezionecivile ha dichiarato lo stato di allarme per ondate di #calore su tutto il territorio regionale. Sul sito di #ULSS4 trovi una sezione dedicata con i contatti di #emergenza e consigli per proteggersi dal Vai su X

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per le ondate di caldo; Allerta arancione ondate di calore a Cagliari il 27 giugno; Afa in arrivo, la Protezione civile: A Palermo previsti 34 gradi sia domani che venerdì.

Allerta ondate di calore da domani in Campania: temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevati tassi di umidità - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità ... Segnala ilmattino.it

Da domani in Campania è allerta per ondate di calore - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per "ondate di calore" valido dalle 8 di domani matti ... Secondo rainews.it